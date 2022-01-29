Anamur-Ermenek kara yolunun açılması için çalışmalar sürüyor - Haberler
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Anamur-Ermenek kara yolunun açılması için çalışmalar sürüyor

AA, İbrahim Polat - Güncel
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Anamur-Ermenek kara yolunun açılması için çalışmalar sürüyor

Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Anamur-Ermenek kara yolunda çalışmalar devam ediyor.

Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Anamur-Ermenek kara yolunda çalışmalar devam ediyor.

Anamur-Ermenek kara yolunda, olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik ekipleri araç geçişine izin vermiyor.

Bölgede karayolları ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

AA / İbrahim Polat - Güncel

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