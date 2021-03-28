Anamur'daki yangın kontrol altına alındı
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Anamur'daki yangın kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Anamur'daki yangın kontrol altına alındı

Mersin'in Anamur ilçesinde tarım fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Mersin'in Anamur ilçesinde tarım fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ören Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tarım fabrikasının muz sarartma bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, bölgeye gönderilen çok sayıda itfaiye ekibinin yoğun çalışmaları sonucunda akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam eden yangında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi. - MERSİN

Anamur'daki yangın kontrol altına alındı
Anamur'daki yangın kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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