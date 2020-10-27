Anamur'daki orman yangını kontrol altına alındı
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Anamur'daki orman yangını kontrol altına alındı

27.10.2020 23:26 | Son Güncelleme: 27.10.2020 23:30

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Anamur ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Anamur ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Mersin'in Anamur ilçesindeki orman yangını, kahramanlarımızın büyük özverisiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

Vali Ali İhsan Su da AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin yangına müdahalesini aralıksız sürdürdüğünü vurgulayarak "Yangın tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına devam ediyoruz. Yaklaşık 150 hektar alanda yangın etkili oldu. Etkilenen net alan, incelemenin tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak." dedi.

Yangının, yerleşim yerlerine sıçrama riskine karşı 50 hanenin boşaltıldığını hatırlatan Su, şöyle konuştu:

"Bölgedeki vatandaşlarımıza Türk Kızılay aracılığıyla yemek ve su dağıtıldı. Dileyen vatandaşlarımıza da konaklama imkanı sağlandı. Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve AFAD ekiplerimiz bölgedeki hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Bunun yanı sıra MESKİ ekiplerimiz de sabah saatlerinden itibaren su şebekesiyle ilgili kontrollerini yapacak. Yangında ölü veya yaralımız da yok çok şükür."

Su, tedbiren kapatılan Mersin-Antalya kara yolunun da yeniden trafiğe açıldığını, yolda bekleyen sürücülere de ekipler tarafından temel gıda malzemesi ikramı yapıldığını aktardı.

Anamur ilçesinin Uçarı Mahallesi kırsalındaki kızılçam ormanında, ilk belirlemelere göre elektrik tellerinden yangın çıkmış, alevlere 5 helikopter, 96 arazöz, 5 dozer ve 400 personelle karadan müdahal

Anamur'daki orman yangını kontrol altına alındı
Anamur'daki orman yangını kontrol altına alındı
Anamur'daki orman yangını kontrol altına alındı
Anamur'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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