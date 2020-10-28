Anamur'daki orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor
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Anamur'daki orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor

28.10.2020 09:15 | Son Güncelleme: 28.10.2020 09:18
Anamur'daki orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor

Mersin'in Anamur ilçesinde dün kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Mersin'in Anamur ilçesinde dün kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Uçarı Mahallesi kırsalındaki kızılçam ormanında çıkan ve dün kontrol altına alınan yangında, ekipler soğutma çalışmalarını gece boyunca sürdürdü.

Yanan bölgede çok sayıda arazöz ve yer işçiyle soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Bu arada, yangın nedeniyle kontrollü sağlanan Mersin-Antalya kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Anamur'un Uçarı Mahallesi kırsalındaki kızılçam ormanında, ilk belirlemelere göre elektrik tellerinden yangın çıkmış, alevlere 5 helikopter, 96 arazöz, 5 dozer ve 400 personelle karadan müdahale edilmişti. Yerleşim yerlerine sıçrama riskine karşı mahalledeki 50 hane tedbiren boşaltılmış, dün öğle saatlerinde trafiğe kapatılan Mersin-Antalya kara yolu ise kontrollü ulaşıma açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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