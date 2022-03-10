Anamur'da zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı

ANAMUR, MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesindeki marketlerde, zabıta ekiplerince "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" uygulamalarına karşı denetim yapıldı.

Anamur Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, zincir ve yerel marketlerde ürünlerin stoklarını ve fiyatlarını inceledi.

Ekipler, eksiklikleri bulunan işletmelere uyarılarda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, vatandaşların başta temel gıda malzemeleri olmak üzere ihtiyaçlarını uygun fiyatlara karşılamaları için denetimleri sürdüreceklerini ifade etti.