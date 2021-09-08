Anamur'da yeni eğitim öğretim yılı sorunsuz başladı
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Anamur'da yeni eğitim öğretim yılı sorunsuz başladı

Anamur'da yeni eğitim öğretim yılı sorunsuz başladı
Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılının ilçede sorunsuz başladığını bildirdi.

Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılının ilçede sorunsuz başladığını bildirdi.

Mercan, yaptığı yazılı açıklamada, yeni eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alınarak okulların eğitime açıldığını kaydeden Mercan, "Sırası ile bütün okulları bizzat gezerek kontrollerimizi sürdürüyoruz. Şu ana sorunsuz gidiyor. Bu sürecin sorunsuz atlatmak için servis şoförlerimize, velilerimize, öğrencilerimize ve öğretmenlerime kadar her kese görevler düşüyor. Bu aynı bir zincir gibidir. Bir kişinin dikkatsizliği halkanın kopması demektir. Onun için herkes üzerine düşen özeni göstermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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