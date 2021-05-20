Anamur'da yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi
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Anamur'da yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi

Anamur'da yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

Mersin'in Anamur ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında organize edilen yamaç paraşütü etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Mersin'in Anamur ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında organize edilen yamaç paraşütü etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Anamur Tenis Dağcılık ve Su Sporları Kulübü tarafından gerçekleştirilen organizasyona, Avrupa Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası ve Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcular da katıldı.

Uçuş tutkunları, kentin yüksek kesimlerinden atlayış yapıp keyifli anlar yaşadı.

Bazı sporcuların gökyüzünde süzüldükleri sırada Türk bayrağı açtığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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