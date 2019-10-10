Anamur'da uyuşturucu operasyonu

Anamur'da uyuşturucu operasyonu

Mersin'in Anamur ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, 3 şüpheli 2.40 gram metamfetamin ve 4 adet uyuşturucu hap ile yakalandı.

10.10.2019 11:51
Anamur'da uyuşturucu operasyonu

Mersin'in Anamur ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, 3 şüpheli 2.40 gram metamfetamin ve 4 adet uyuşturucu hap ile yakalandı.


Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 3 şüphelinin, Mersin'den aldığı uyuşturucu maddeyi Anamur ilçesinde piyasaya süreceği bilgisine ulaşan ekipler, uyuşturucuyu sevk eden şüpheli araç ile öncülük yapan aracı ilçe girişinde durdurdu.


Araçlarda ve içerisinde bulunan şahısların üzerlerinde yapılan aramada, 2.40 gram metamfetamin olarak değerlendirilen uyuşturucu madde ile 4 adet sentetik hap ele geçirildi.


Şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldığı bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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