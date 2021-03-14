Anamur'da üreticilerin tarımsal alanlardaki mesaisi devam ediyor

Mersin'in Anamur ilçesinde muz, çilek ve narenciye yetiştiricilerinin tarımsal faaliyeti sürüyor.

Mersin'in Anamur ilçesinde muz, çilek ve narenciye yetiştiricilerinin tarımsal faaliyeti sürüyor.

Üretici Sabri Akkuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde çalışmalarını ara vermeden sürdürdüklerini belirterek, salgında üretime daha fazla ağırlık verdiklerini söyledi.

Mehmet Ardıç da bu yıl ürünlerin veriminden memnun olduklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat