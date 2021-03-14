Anamur'da üreticilerin tarımsal alanlardaki mesaisi devam ediyor
14.03.2021 15:59 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:03
Mersin'in Anamur ilçesinde muz, çilek ve narenciye yetiştiricilerinin tarımsal faaliyeti sürüyor.
Mersin'in Anamur ilçesinde muz, çilek ve narenciye yetiştiricilerinin tarımsal faaliyeti sürüyor.
Üretici Sabri Akkuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde çalışmalarını ara vermeden sürdürdüklerini belirterek, salgında üretime daha fazla ağırlık verdiklerini söyledi.
Mehmet Ardıç da bu yıl ürünlerin veriminden memnun olduklarını dile getirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat