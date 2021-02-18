Anamur'da sürücülere sıcak çorba ikram edildi
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Anamur'da sürücülere sıcak çorba ikram edildi

18.02.2021 09:25 | Son Güncelleme: 18.02.2021 09:28
Anamur'da sürücülere sıcak çorba ikram edildi

Mersin Büyükşehir Belediyesince Anamur ilçesinde, sürücülere sıcak çorba ikram edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince Anamur ilçesinde, sürücülere sıcak çorba ikram edildi.

Mersin-Antalya Karayolu Ay Yıldızlı Kavşak'ta sabah saatlerinde düzenlenen etkinlikte trafik ışıklarında bekleyen sürücülere ve yolculara çorba ve ekmek verildi.

Belediye yetkilileri, etkinliğin aralıklarla devam ettirileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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