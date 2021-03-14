Anamur'da sokak kısıtlaması denetlendi
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Anamur'da sokak kısıtlaması denetlendi

14.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:12
Anamur'da sokak kısıtlaması denetlendi

Anamur ilçesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması polis ekiplerince denetlendi.

Anamur ilçesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması polis ekiplerince denetlendi.

İlçe merkezinde uygulama yapan ekipler, araçları durdurup vatandaşların kısıtlamadan muaf olup olmadığını kontrol etti.

Vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatan polis, sokak kısıtlamasından muaf olmadan dışarı çıkanlara işlem yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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