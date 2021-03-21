Anamur'da sedir tohumları toprakla buluştu
21.03.2021 20:35 | Son Güncelleme: 21.03.2021 20:38
Mersin'in Anamur ilçesinde sedir tohumları toprakla buluşturuldu.
Mersin'in Anamur ilçesinde sedir tohumları toprakla buluşturuldu.
Anamur Kaymakamı Aydın Memük'ün de katıldığı etkinlikte Anamur Orman İşletme Şefliği tarafından yangından zarar gören 535 dekarlık alana sedir tohumu ekildi.
Etkinliğe Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Seyfettin Ünal, Emniyet Müdürü Ömer Engin Genç, Orman işletme Müdürü İsmail Gübeş ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat