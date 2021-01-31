Anamur'da sağanak nedeniyle muz seraları zarar gördü
31.01.2021 00:55 | Son Güncelleme: 31.01.2021 00:58
Mersin'in Anamur ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle muz seraları zarar gördü.
Mersin'in Anamur ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle muz seraları zarar gördü.
Anamur ilçesinde sabah saatlerinden itibaren devam eden yağış akşam yerini sağanağa bıraktı.
Malaklar Mahallesi'ndeki bazı muz seraları zarar gördü.
İlçe genelinde yağışlar aralıklarla sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan