Anamur'da sağanak nedeniyle muz seraları zarar gördü
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Anamur'da sağanak nedeniyle muz seraları zarar gördü

31.01.2021 00:55 | Son Güncelleme: 31.01.2021 00:58
Anamur'da sağanak nedeniyle muz seraları zarar gördü

Mersin'in Anamur ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle muz seraları zarar gördü.

Mersin'in Anamur ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle muz seraları zarar gördü.

Anamur ilçesinde sabah saatlerinden itibaren devam eden yağış akşam yerini sağanağa bıraktı.

Malaklar Mahallesi'ndeki bazı muz seraları zarar gördü.

İlçe genelinde yağışlar aralıklarla sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan

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