Anamur'da polis vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı - Haberler
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Anamur'da polis vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

Anamur'da polis vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı
AA / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

Mersin'in Anamur ilçesinde emniyet ekipleri vatandaşları dolandırıcılara karşı bilgilendirdi.

ANAMUR, MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde emniyet ekipleri vatandaşları dolandırıcılara karşı bilgilendirdi.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Bulvarı, Saçkan Kavşağı, Muşurup Sanat Sokağı ve Bankalar Caddesi'nde vatandaşlara bilgilendirme broşürü dağıttı.

Emniyet güçleri, vatandaşlardan kendilerini arayıp savcı, polis veya hakim olarak tanıtan ve para isteyenlere itibar etmemelerini istedi.???????

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AA / İbrahim Polat - Son Dakika Haberleri

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