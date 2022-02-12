Anamur'da polis, motosiklet sürücü adaylarını bilgilendirdi
AA, İbrahim Polat - Güncel
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Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri motosiklet sürücü adaylarını kask ve hız konusunda bilgilendirdi.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri motosiklet sürücü adaylarını kask ve hız konusunda bilgilendirdi.
İlçedeki sürüş eğitim alanındaki adaylarla bir araya gelen Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, motosiklet kullananların hız sınırlarına uyması ve kask takmasının önemini anlattı.
Ekipler, sürücü adaylarına konuyla ilgili broşür de dağıttı.
AA / İbrahim Polat - Güncel