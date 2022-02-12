Anamur'da polis, motosiklet sürücü adaylarını bilgilendirdi - Haberler
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Anamur'da polis, motosiklet sürücü adaylarını bilgilendirdi

AA, İbrahim Polat - Güncel
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Anamur'da polis, motosiklet sürücü adaylarını bilgilendirdi

Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri motosiklet sürücü adaylarını kask ve hız konusunda bilgilendirdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri motosiklet sürücü adaylarını kask ve hız konusunda bilgilendirdi.

İlçedeki sürüş eğitim alanındaki adaylarla bir araya gelen Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, motosiklet kullananların hız sınırlarına uyması ve kask takmasının önemini anlattı.

Ekipler, sürücü adaylarına konuyla ilgili broşür de dağıttı.

AA / İbrahim Polat - Güncel

Toplum Destekli Polislik, Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Anamur, Güncel, Haberler

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