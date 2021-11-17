Anamur'da polis, esnaf ve vatandaşı bilgilendirdi

Anamur'da polis ekipleri, suçların önlenmesi ve alınacak tedbirlerle ilgili esnaf ve vatandaşları bilgilendirdi.

Semt pazarını dolaşan ekipler, hırsızlık, dolandırıcılık, yankesicilik ve siber suçlar konusunda broşür dağıtarak uyarı ve bilgilendirmelerde bulundu.

Vatandaşların sorularını da yanıtlayan polisler, şüpheli durumlarda 155'in aranmasını istedi.

AA / İbrahim Polat - Son Dakika Haberleri

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