Anamur'da polis ekipleri kadınlara KADES uygulamasını tanıttı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Anamur'da polis ekipleri kadınlara KADES uygulamasını tanıttı

AA / İbrahim Polat - Haberler | Güncel
Anamur'da polis ekipleri kadınlara KADES uygulamasını tanıttı

Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri ilçede İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasını tanıttı.

ANAMUR, MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri ilçede İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi ( Kades ) uygulamasını tanıttı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçede bazı kamu kurumları ile kentin farklı noktalarında KADES hakkında kadınlara bilgiler verdi.

KADES sistemini anlatan broşür dağıtan ekipler, kadınların cep telefonuna sistemi yüklemesine de yardımcı oldu.

Anamur'da polis ekipleri kadınlara KADES uygulamasını tanıttı

Anamur'da polis ekipleri kadınlara KADES uygulamasını tanıttı

Uludağ eteklerinde korku dolu anlar! Ormana çağırdığı husumetlisine kurşun yağdırdı

Uludağ eteklerinde korku dolu anlar! Ormana çağırdığı husumetlisine kurşun yağdırdı

 Polisi şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücünün ifadesi ortaya çıktı: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım

Polisi şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücünün ifadesi ortaya çıktı: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım

 Kocaeli'de yabancı uyruklu kişinin cinsel saldırısına uğrayan genç kız öldü

Kocaeli'de yabancı uyruklu kişinin cinsel saldırısına uğrayan genç kız öldü

AA / İbrahim Polat - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title