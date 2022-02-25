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Anamur'da piknik alanı ücretsiz kullanılabilecek

AA, İbrahim Polat - Güncel
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Anamur'da piknik alanı ücretsiz kullanılabilecek

Anamur ilçesindeki Pullu Tabiat Parkı'nın batı bölümündeki piknik alanını vatandaşlar ücretsiz kullanabilecek.

Anamur ilçesindeki Pullu Tabiat Parkı'nın batı bölümündeki piknik alanını vatandaşlar ücretsiz kullanabilecek.

Anamur Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Pullu Tabiat Parkı'nda incelemede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kılınç, 29 yıllığına kiralanan parkta 3 yıl içerisinde önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, Pullu Tabiat Parkı'nın batı bölümünü vatandaşların ücretsiz kullanabileceğini kaydetti.??????????????

AA / İbrahim Polat - Güncel

Hidayet Kılınç, piknik, Güncel, Haberler

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