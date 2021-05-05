Anamur'da pazar yerleri 8-15 Mayıs günleri açık olacak

Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla ilçedeki pazar yerlerinin 8 ile 15 Mayıs'ta açık olacağını belirtti.

Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla ilçedeki pazar yerlerinin 8 ile 15 Mayıs'ta açık olacağını belirtti.

Gümüş, yaptığı yazılı açıklamada, sebze ve meyve komisyoncularının tam kapanmadan dolayı olumsuz etkilenmemesi adına yapılan girişimler sonucu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla yeni bir genelge yayınlandığını kaydetti.

Genelgeyle ilçedeki pazar yerlerinin 8 ile 15 Mayıs cumartesi günleri saat 10.00 ile 17.00 arasında kurulacağını ifade eden Gümüş, kararın alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat