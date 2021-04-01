Anamur'da oto galericilere mesleki yeterlilik belgesi verildi
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Anamur'da oto galericilere mesleki yeterlilik belgesi verildi

Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel
Anamur'da oto galericilere mesleki yeterlilik belgesi verildi

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası tarafından oto galericilere mesleki yeterlilik belgeleri verildi.

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası tarafından oto galericilere mesleki yeterlilik belgeleri verildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kuruluşu Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş (MEYBEM) işbirliği ile açılan kursu başarıyla tamamlayan 16 oto galerici odada düzenlenen törenle belgelerini aldı.

Oda Başkanı Ferudun Torunoğlu, ikinci el motorlu kara taşıtlarının alım satımında Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu getirilmesine ilişkin olmak üzere odada çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Törende galericilere belgeleri Kaymakam Aydın Memük, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Seyfettin Ünal ve katılımcılar tarafından verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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