Anamur'da Orman Yangını Devam Ediyor (3)

KÜKÜR PULU BÖLGESİNDE YANGIN BÜYÜDÜ



Kısmen kontrol altına alındığı ve 2 noktada devam ettiği açıklanan orman yangını, Kükür Pulu mevkiinde yeniden büyüdü. Rüzgarın etkisiyle kızılçam ormanında hızla yayılan alevlere bölgenin sarp kayalarla kaplı olması nedeniyle müdahale etmekte güçlük çekildiği belirtildi. 100 hektardan fazla ormanlık alanın zarar gördüğü tahmin edilen yangına havanın kararması nedeniyle helikopter ile müdühalenin durduğu, karadan söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.