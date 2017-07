Anamur'da Orman Yangını

Mersin'in Anamur ilçesinde orman yangını çıktı.



Asmaca mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.



Bölgeye orman işletme müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra yangın söndürme helikopteri ve uçak yönlendirildi. 5 helikopter, 2 uçak, 34 arazöz, 20 su tankı, 4 dozer, 2 greyder ve 2 kepçe ile 200 orman işçisi ve 24 teknik elemanla müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



Anamur Kaymakamlığına vekalet eden Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan, bölgede incelemede bulunarak Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz ve Anamur Orman İşletme Müdürü Hüseyin Meteris'ten bilgi aldı.



Taşdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Asmaca mevkisinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılarak etkili olan yangına, orman işletme müdürlüğü ekiplerinin müdahalesinin sürdüğünü söyledi.



Söndürme çalışmalarına havadan da destek verildiğini belirten Taşdan, "Helikopterden yapılan tespitlere göre, şu an için 30 hektarlık bir alanda zarar gözüküyor. Bölgedeki mahallelerde oturan 100 kadar vatandaşımızı yangının tersine dönme durumuna karşı tedbir olarak tahliye ettik. Bunlar özellikle yaşlı vatandaşlarımız. Jandarma ekiplerimiz de orayı takip ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınmadı ancak can açısından endişe verici bir durum yok." diye konuştu.



Mersin Orman Bölge Müdürü Yılmaz da arazinin sarp olduğunu, rüzgarın etkisini sürdürdüğünü ve yangını kontrol altına almak için büyük çaba gösterdiklerini dile getirdi.



Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe ise tedbir amaçlı bölgedeki mahallelerin yangının ters yöne dönmesi durumunda tahliyeye hazır hale getirildiğini kaydetti.



Yukarı Kükür Mahallesi sakinlerinden Muhammet Şahin ise yangının mahalleye yakın olmadığını ancak rüzgarın tersine döndüğüne dikkati çekti. Şahin, yetkililerin uyarısıyla özel eşyalar ve hayvanları tedbir amaçlı başka alana taşıdıklarını bildirdi.