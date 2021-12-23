Anamur'da okullarda trafik güvenliği eğitimi verildi - Haberler
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Anamur'da okullarda trafik güvenliği eğitimi verildi

Anamur'da okullarda trafik güvenliği eğitimi verildi
AA / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğünce ilçedeki ilk ve ortaöğretim okullarında trafik güvenliği eğitimi verildi.

ANAMUR, MERSİN (AA) - Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğünce ilçedeki ilk ve ortaöğretim okullarında trafik güvenliği eğitimi verildi.

Trafik Denetleme ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki okulları ziyaret ederek öğrenciler trafik güvenliği ve kuralları hakkında bilgilendirildi.

Eğitim sonunda öğrencilere eğitici broşür ve hediyeler verildi.

Anamur'da okullarda trafik güvenliği eğitimi verildi

Anamur'da okullarda trafik güvenliği eğitimi verildi

Anamur'da okullarda trafik güvenliği eğitimi verildi

Anamur'da okullarda trafik güvenliği eğitimi verildi

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