Anamur'da okullarda trafik güvenliği eğitimi verildi

ANAMUR, MERSİN (AA) - Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğünce ilçedeki ilk ve ortaöğretim okullarında trafik güvenliği eğitimi verildi.

Trafik Denetleme ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki okulları ziyaret ederek öğrenciler trafik güvenliği ve kuralları hakkında bilgilendirildi.

Eğitim sonunda öğrencilere eğitici broşür ve hediyeler verildi.