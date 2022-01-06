ANAMUR'DA ÖĞRENCİLER YENİ NESİL BİLGİSAYARLARLA EĞİTİM ALIYOR

MERSİN'in Anamur ilçesi Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri yeni nesil bilgisayarlarla eğitim almaya başladı.

Anamur Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri yeni nesil bilgisayarlarla eğitim alıyor. Halk Eğitim Müdürü Sadullah Şen, 2 sınıfta toplam 36 bilgisayarların tamamının yenilenerek öğrencilerin ve kursiyerlerin hizmetine sunulduğunu söyledi. Şen; 'Bilgisayarlarımızı yenileyerek öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Şen, öğrencilere verilen bilgisayar operatörlüğü kursu ile amaçlarının ileride iş imkanlarını arttırabilmek ve yeni teknolojileri kazandırmak olduğunu kaydetti.

Kusra katılan öğrenciler de memnuniyetlerini dike getirdi.