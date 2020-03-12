Anamur'da, nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gelen hasta tedirginliği
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Anamur'da, nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gelen hasta tedirginliği - Haber
Acil Servis, Anamur, Güncel

Anamur'da, nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gelen hasta tedirginliği

MERSİN'in Anamur ilçesinde 59 yaşındaki erkek hastanın nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu devlet hastanesinde, acil servis, bir süre giriş çıkışlara kapatılarak hijyen tedbirleri uygulandı.

12.03.2020 17:23 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:23
Anamur'da, nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gelen hasta tedirginliği

MERSİN'in Anamur ilçesinde 59 yaşındaki erkek hastanın nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu devlet hastanesinde, acil servis, bir süre giriş çıkışlara kapatılarak hijyen tedbirleri uygulandı. Başhekim Opr. Dr. Serkan Boz, hem hastane, hem de ilçede tedirginliğe neden olan hastanın Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğini, genel durumunun da iyi olduğunu belirtti.

Anamur Devlet Hastanesi'ne nefes darlığı şikayetiyle gelen erkek hasta nedeniyle acil servis, giriş çıkışlara kapatıldı. Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen hastadan örnek alınarak Ankara'ya gönderildi. Olayın sosyal medyada duyulmasının ardından ilçede tedirginlik yaşandı. 

Yaşanan gelişmenin ardından Kaymakam İsmail Gültekin, Başhekim Opr. Dr. Serkan Boz ve İlçe Sağlık Müdürü Cem Adil Cenkcimenoğlu ile hastanede basın toplantısı düzenledi. Kaymakam Gültekin, "Hastanemizde bu sabah hasta sevki ile ilgili işlem yapılırken, sanki koronavirüs var ve hastanemiz çalışmıyor ve tamamen izole edilmiş gibi bir algı oluşmasına yol açmış. Bu doğru değil. Hastanemizde şu ana kadar tespit edilmiş koronavirüs hastası bulunmamaktadır. Hastanemizin acil servisi ve tüm birimleri hasta kabulünü yapmaktadır" dedi.GENEL DURUMU İYİBaşhekim Serkan Boz da, hastaya prosedüre uygun şekilde sevk işlemi uygulandığını söyledi. Boz, "Akciğer enfeksiyonu alan 59 yaşında bir erkek hastamızdı. Solunum sıkıntısı ve nefes darlığı şikayeti ile müracaat etti. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra, Sağlık Bakanlığı'nın bu konularla ilgili bir algoritması var ve bugün tekrar güncellendi. Normal olarak sevk edildi. Şu an Mersin Şehir Hastanesi'ne ulaşmış durumda ve genel durumunun da iyi olduğu bilgisi geldi" diye konuştu.VİRÜSTEN KORUNMANIN YOLLARIİlçe Sağlık Müdürü Doktor Cem Adil ise koronavirüsle basit önlemlerle baş edilebileceğini ifade ederek, şunları söyledi: "Bunlardan birincisi hijyen. Özellikle el hijyeni 2- 3 saat arayla, ılık suyla ve normal sabunla parmak araları ve tırnak içleri olmak üzere normal en az 20 saniye yıkamamız virüsü çok rahat bir şekilde öldürüyor. Bu olmazsa, alkol ve 60 derecenin üzerinde kolonya ile ıslak mendil de koronavirüsü öldürüyor. Kapalı ortamdaysak iki saat arayla ortamı havalandırmalıyız. Ayrıca yüzeyleri de 1/10 oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile kapı kolları dahil dezenfekte etmeliyiz."

Hastanın gönderilmesinin ardından dezenfekte edilen hastane acil servisi dahil tüm birimleri hasta kabulüne tekrar başladı.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye'deki ilk korona vakasının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Haber
Türkiye'deki ilk korona vakasının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Koronavirüs nedeniyle okullar pazartesiden itibaren tatil edildi Haber
Koronavirüs nedeniyle okullar pazartesiden itibaren tatil edildi
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu Haber
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu
Ünlü Türk profesör duyurdu: Koronavirüsle ilgili yeni hastalık çıktı Haber
Ünlü Türk profesör duyurdu: Koronavirüsle ilgili yeni hastalık çıktı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Uzman çavuş olmak isteyen gencin hayali, öğrendiği gerçekle son buldu Haber
Uzman çavuş olmak isteyen gencin hayali, öğrendiği gerçekle son buldu
Son dakika: 'Direnelim' diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Diyanet, koronavirüse karşı alkol içeren maddeleri kullanmanın caiz olduğu söylüyor
Diyanet, koronavirüse karşı alkol içeren maddeleri kullanmanın caiz olduğu söylüyor
Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü
Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü
Anne, kızının çaldığı 2 bin lira değerindeki yüzüğü kuyumcuya geri verdi
Anne, kızının çaldığı 2 bin lira değerindeki yüzüğü kuyumcuya geri verdi
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi
Çin'de koronavirüsü atlatan İngiliz vatandaşı, yaşadığı süreci anlattı
Çin'de koronavirüsü atlatan İngiliz vatandaşı, yaşadığı süreci anlattı
Davutoğlu'ndan Erdoğan'la ilgili dikkat çeken sözler: Borcumu en iyi şartlarda iktidar bırakarak verdim
Davutoğlu'ndan Erdoğan'la ilgili dikkat çeken sözler: Borcumu en iyi şartlarda iktidar bırakarak verdim
Bakan Varank'tan ABD'nin koronavirüs kararını Türkiye fotoğrafıyla servis eden gazeteye sert tepki
Bakan Varank'tan ABD'nin koronavirüs kararını Türkiye fotoğrafıyla servis eden gazeteye sert tepki
Makarna üreticilerinden fiyat artışı tepkisi: Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın
Makarna üreticilerinden fiyat artışı tepkisi: Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
İstanbul'daki etkinlikler ay sonuna kadar durduruldu
İstanbul'daki etkinlikler ay sonuna kadar durduruldu
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde bir saldırgan, elinde silahla AVM'ye girdi
Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde bir saldırgan, elinde silahla AVM'ye girdi
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi
Sınırda Yunan zulmünün bilançosu giderek artıyor: 3 ölü, 198 yaralı
Sınırda Yunan zulmünün bilançosu giderek artıyor: 3 ölü, 198 yaralı
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla
Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi
Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi
Tekirdağ'daki 2 kuyuda bulunan doğal gaz Trakya'nın 15 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek
Tekirdağ'daki 2 kuyuda bulunan doğal gaz Trakya'nın 15 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Donald Trump James Jeffrey Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Levent Can Gülben Ergen Serenay Sarıkaya Recep Tayyip Erdoğan
Spor Fatih Terim Berkay Şahin Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Wuhan Polis Avrupa Vatandaş
Şu an buradasınız: Anamur'da, nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gelen hasta tedirginliği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 19:51:57. #1.15#