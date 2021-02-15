Anamur'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi
15.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:50
Anamur Kaymakamlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilçe genelinde alınan tedbirler denetlendi.
Anamur Kaymakamlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilçe genelinde alınan tedbirler denetlendi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 13-14 Şubat'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da denetimlerin sürdüğü belirtildi.
Denetimlerde, kurallara uymayanlara idari ve para cezası uygulandığı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat