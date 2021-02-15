Anamur'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi
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Anamur'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi

15.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:50
Anamur'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Anamur Kaymakamlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilçe genelinde alınan tedbirler denetlendi.

Anamur Kaymakamlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilçe genelinde alınan tedbirler denetlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 13-14 Şubat'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da denetimlerin sürdüğü belirtildi.

Denetimlerde, kurallara uymayanlara idari ve para cezası uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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