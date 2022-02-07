Anamur'da Kovid-19 tedbirleri anlatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Anamur'da Kovid-19 tedbirleri anlatıldı

AA, İbrahim Polat - Güncel
 - Güncelleme:
Anamur'da Kovid-19 tedbirleri anlatıldı

Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, Kovid-19'a karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin bilgilendirici broşürler dağıttı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, Kovid-19'a karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin bilgilendirici broşürler dağıttı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu caddelerde çalışma yaptı.

Esnafları ve alışveriş yapan vatandaşları Kovid-19 tedbirleri konusunda uyaran polis, virüse karşı alınması gereken önlemlere ilişkin bilgilendirici broşür verdi.

Ekipler, maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıttı.

AA / İbrahim Polat - Güncel

Hisarcık, Anamur, Mersin, Polis, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title