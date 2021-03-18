Anamur'da Kovid-19 denetimi yapıldı
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Anamur'da Kovid-19 denetimi yapıldı

18.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:23
Anamur'da Kovid-19 denetimi yapıldı

Mersin'in Anamur ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kaymakam Aydın Memük ve ilçe protokolünün katıldığı denetimlerde vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik konularında uyarılarda bulunuldu.

Memük, yaptığı açıklamada, tedbirlere uyulması gerektiğine belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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