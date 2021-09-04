Anamur'da kaza: 2 ölü, 3 yaralı
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Anamur'da kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Anamur'da kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Mithat Ünal - Haberler | Güncel

MERSİN'in Anamur ilçesinde tünel girişinde, aydınlatma direğinin bulunduğu beton bloğa çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

MERSİN'in Anamur ilçesinde tünel girişinde, aydınlatma direğinin bulunduğu beton bloğa çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Demirören Mahallesi D-400 karayolunda Antalya'ya giden Yusuf Çağlar (52) yönetimindeki 01 AU 226 plakalı otomobil, tünel girişindeki aydınlatma direğinin bulunduğu beton bloğa çarptı. İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Kazada sürücü Yusuf Çağlar yaşamını yitirdi, Mehmet Çağlar (37), Asiye Çağlar (49), Zübeyde Gizem Çağlar (21) ve Asel Emine Çağlar (2) yaralandı. Çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Çağlar (37) da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


Anamur'da kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Anamur'da kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Anamur'da kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Anamur'da kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat Ünal

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