Anamur'da kayalara çarpan mülteci botu battı
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Anamur'da kayalara çarpan mülteci botu battı

10.03.2021 09:28 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:36
Anamur'da kayalara çarpan mülteci botu battı

Mersin'in Anamur ilçesinde kayalara çarpan botun batması sonucu yaralanan 13 kişi kurtarıldı.

Mersin'in Anamur ilçesinde kayalara çarpan botun batması sonucu yaralanan 13 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde Anamur kıyısında içinde 19 kişinin bulunduğu bot, Sahil Güvenlik Komutanlığı Ekiplerince fark edildi. Kaçmak isterken kayalıklara çarparak batan bottakiler suya düştü. 19 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Olay sırasında yaralanan 13 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olaydan yara almadan kurtarılan 6 kişi ise güvenlik güçlerine teslim edildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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