Anamur'da karne dağıtım töreni yapıldı
AA / İbrahim Polat - Haberler | Güncel
Anamur ilçesinde 2021-2022 2021- 2022 eğitim öğretim yılının ilk yarı yılını tamamlayan öğrenciler için karne dağıtım töreni düzenlendi.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Anamur ilçesinde 2021-2022 2021- 2022 eğitim öğretim yılının ilk yarı yılını tamamlayan öğrenciler için karne dağıtım töreni düzenlendi.
Kaymakam Bilal Bozdemir, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, Anamur Ortaokulu'nda düzenlenen törende ???????öğrencilerin karnelerini dağıtarak heyecanlarına ortak oldu.
Bozdemir, öğrencilere iyi tatiller diledi.
AA / İbrahim Polat - Son Dakika Haberleri