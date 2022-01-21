Anamur'da karne dağıtım töreni yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Anamur'da karne dağıtım töreni yapıldı

Anamur'da karne dağıtım töreni yapıldı
AA / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

Anamur ilçesinde 2021-2022 2021- 2022 eğitim öğretim yılının ilk yarı yılını tamamlayan öğrenciler için karne dağıtım töreni düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Anamur ilçesinde 2021-2022 2021- 2022 eğitim öğretim yılının ilk yarı yılını tamamlayan öğrenciler için karne dağıtım töreni düzenlendi.

Kaymakam Bilal Bozdemir, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, Anamur Ortaokulu'nda düzenlenen törende ???????öğrencilerin karnelerini dağıtarak heyecanlarına ortak oldu.

Bozdemir, öğrencilere iyi tatiller diledi.

AA / İbrahim Polat - Son Dakika Haberleri

milli eğitim bakanlığı, Hidayet Kılınç, Hisarcık, Anamur, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title