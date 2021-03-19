Anamur'da kapalı devre su sistemiyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı
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Anamur'da kapalı devre su sistemiyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı

19.03.2021 20:37 | Son Güncelleme: 19.03.2021 20:43
Anamur'da kapalı devre su sistemiyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı

Anamur'a yapılması planlanan kapalı devre su sistemiyle ilgili son gelişmeler düzenlenen toplantıyla değerlendirildi.

Anamur'a yapılması planlanan kapalı devre su sistemiyle ilgili son gelişmeler düzenlenen toplantıyla değerlendirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, DSİ yetkilileri, Anamur Sulama Birliği Başkanı Ahmet Tor, Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş'ün de katıldığı toplantıda sulama sistemiyle ilgili son gelişmeler paylaşıldı.

Toplantıda konuşan DSİ 6. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, 2021 yılı sonuna kadar 18 bin dekar arazimizin kapalı sistemden istifade edeceğini belirterek, çalışmaların son hızla devam ettiğini söyledi.

Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş de, oda ve üreticiler olarak projeye sonuna kadar destek verdiklerini ifade ederek, projeye destek veren herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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