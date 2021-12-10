Anamur'da kadınlara KADES bilgilendirmesi yapıldı - Haberler
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Anamur'da kadınlara KADES bilgilendirmesi yapıldı

Anamur'da kadınlara KADES bilgilendirmesi yapıldı
AA / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

Anamur ilçesinde polis ekiplerince kadınlara KADES bilgilendirmesi gerçekleştirildi.

ANAMUR, MERSİN (AA) - Anamur ilçesinde polis ekiplerince kadınlara Kades bilgilendirmesi gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulamasının yaygınlaştırılması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri halk eğitim merkezi kurslarını ziyaret ederek kadınlara KADES uygulamasını anlattı.

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AA / İbrahim Polat - Son Dakika Haberleri

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