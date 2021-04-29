Anamur'da izin belgesi almak isteyen üreticiler yoğunluğa neden oldu

Anamur'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi izin belgesi almak isteyen üreticiler, uzun kuyruklar oluşturdu.

Anamur'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi izin belgesi almak isteyen üreticiler, uzun kuyruklar oluşturdu.

Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, AA muhabirine, bugün saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi tarımla uğraşan üreticilerin tarla ya da bahçelerine gidebilmeleri için izin belgesi almaları gerektiğini söyledi.

Ziraat odası tarafından verilen belgenin sadece belirlenen güzergahla sınırlı olduğunun altını çizen Gümüş, güzergah dışına çıkılmasının yasak olduğunu ve yasağa uymayanlar hakkında cezai işlem yapılacağını kaydetti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat