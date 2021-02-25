Anamur'da İYİ Partililer esnaf ziyaretinde bulundu

Anamur'da İYİ Parti teşkilat üyeleri esnaf ziyaretinde bulundu.

Partinin Anamur İlçe Başkan Yardımcısı Salih Kutlu ile partililer, Sultan Alaaddin Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, onların sorunlarını dinledi.

Kutlu, "Tüm sıkıntıları not ederek genel merkezimize kadar ulaştırıp çözüm istiyoruz. Ziyaretlerimiz her gün farklı bir caddede devam edecek." dedi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat