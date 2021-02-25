Anamur'da İYİ Partililer esnaf ziyaretinde bulundu
25.02.2021 16:41 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:44
Anamur'da İYİ Parti teşkilat üyeleri esnaf ziyaretinde bulundu.
Anamur'da İYİ Parti teşkilat üyeleri esnaf ziyaretinde bulundu.
Partinin Anamur İlçe Başkan Yardımcısı Salih Kutlu ile partililer, Sultan Alaaddin Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, onların sorunlarını dinledi.
Kutlu, "Tüm sıkıntıları not ederek genel merkezimize kadar ulaştırıp çözüm istiyoruz. Ziyaretlerimiz her gün farklı bir caddede devam edecek." dedi.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat