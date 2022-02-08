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Anamur'da gençlik kampı düzenlendi

AA, İbrahim Polat - Güncel
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Anamur'da gençlik kampı düzenlendi

Mersin'in Anamur ilçesinde, Biz Geleceğiz Projesi kapsamında gençlik kampı düzenlendi.

ANAMUR, MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, Biz Geleceğiz Projesi kapsamında gençlik kampı düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen proje dahilinde ilçedeki bir otelde organize edilen kamp, 31 Ocak ile 5 Şubat tarihlerinde gerçekleşti.

Kampa, 14-16 yaş aralığındaki 20 çocuk katıldı.

Atölye etkinliklerinin düzenlendiği kampta, çocuklara çeşitli konularda eğitimler verildi.

AA / İbrahim Polat - Güncel

gençlik, Mersin, Anamur, Ocak, Güncel, Haber

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