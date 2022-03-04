Anamur'da "Evde Hasta ve Yaşlı Bakım Projesi" başladı - Haberler

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Anamur'da "Evde Hasta ve Yaşlı Bakım Projesi" başladı

AA, İbrahim Polat - Güncel
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Anamur'da

Mersin'in Anamur ilçesinde, kaymakamlık tarafından evde bakım birimi oluşturuldu.

ANAMUR, MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, kaymakamlık tarafından evde bakım birimi oluşturuldu.

Evde bakım hizmet birimi, evde tek başına yaşayan, bakıma muhtaç, yaşlı, engelli vatandaşların kişisel bakım ve temizliği ile ev temizliği gibi ihtiyaçları için hizmet veriyor.

Bu kapsamda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri tarafından ilçe genelinde alan ve saha çalışması yapılarak ihtiyaç sahibi vatandaşların belirlendiği bildirildi.

AA / İbrahim Polat - Güncel

Engelli, Mersin, Anamur, Güncel, Haberler

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