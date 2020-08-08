Anamur'da denize giren kadın kayboldu
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Anamur'da denize giren kadın kayboldu

Mersin'in Anamur ilçesinde ailesiyle birlikte serinlemek için denize giren kadın kayboldu.

Anamur'da denize giren kadın kayboldu
08.08.2020 16:21 | Son Güncelleme: 08.08.2020 17:19

Mersin'in Anamur ilçesinde ailesiyle birlikte serinlemek için denize giren kadın kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ören Burnu mevkinde oğlu, gelini ve iki torunuyla birlikte serinlemek için denize giren 56 yaşındaki Döndü Küçük, suda kayboldu. Tatil için Ankara'dan geldikleri öğrenilen aile, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine arama-kurtarma çalışması için bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler ile helikopter gönderildi. Döndü Küçük'ün bulunması için arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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