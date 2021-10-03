Anamur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle söndürüldü.
ANAMUR, MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle söndürüldü.
Sugözü Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, arazözle birlikte çok sayıda ekip yönlendirildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.???????
AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri