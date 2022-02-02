Anamur'da çiftler nikah için "02.02.2022" tarihini seçti - Haberler
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Anamur'da çiftler nikah için "02.02.2022" tarihini seçti

AA, İbrahim Polat - Güncel
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Anamur'da çiftler nikah için

Mersin'in Anamur ilçesinde, evliliğe ilk adımlarının "unutulmaz bir tarihte" olmasını isteyen çiftler nikahlarını "02.02.2022"de kıydırdı.

ANAMUR, MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, evliliğe ilk adımlarının "unutulmaz bir tarihte" olmasını isteyen çiftler nikahlarını "02.02.2022"de kıydırdı.

İlçedeki nikah salonunda, evliliğe ilk adımlarını 2 Şubat 2022'de atmak isteyen çiftler yoğunluk oluşturdu.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç da özel olarak görülen günde Sercan ve Özgür Gülcan çiftinin nikahlarını kıydı.

Gülcan çifti, nikahlarının özel bir günde olmasını istedikleri için 2 Şubat'ı beklediklerini belirtti.

AA / İbrahim Polat - Güncel

Evlilik, Mersin, Anamur, Güncel, Haber

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