Anamur'da asfaltlama çalışması devam ediyor
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Anamur'da asfaltlama çalışması devam ediyor

Anamur'da asfaltlama çalışması devam ediyor
Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

Anamur Belediyesi tarafından yürütülen asfaltlama çalışmaları sürüyor.

Anamur Belediyesi tarafından yürütülen asfaltlama çalışmaları sürüyor.

Akarca, Yıldırımbeyazıt, Göktaş mahallelerinde asfalt dökümü yapan ekipler, zemin hazırlığı süren Gercebahşiş Mahallesi'nde çalışıyor.

???????Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, mahalleyi ziyaret ederek çalışmaları inceledi, vatandaşlarla sohbet etti.

Kılınç, ilçenin birçok noktasında asfalt dökümü gerçekleştirdiklerini belirtti.

Gercebahşiş Mahallesi'nde 10 kilometrenin üzerinde asfalt dökümünü tamamlayacaklarını ifade eden Kılınç, 5 yılın sonunda Anamur'da yol sorunu bırakmayacaklarını kaydetti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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