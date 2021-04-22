Anamur'da alternatif ürün olarak yetiştirilen salebin ilk hasadı yapıldı

Anamur ilçesinde alternatif ürün olarak ilk kez yetiştirilen salebin hasadı yapıldı.

Anamur ilçesinde alternatif ürün olarak ilk kez yetiştirilen salebin hasadı yapıldı.

Gercebahşiş Mahallesi'ndeki salep hasadına Anamur Kaymakamı Aydın Memük, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ile İlçe Tarım Müdürü Niyazi Sarıoğlu da katıldı.

İki dekarlık alanda ürettiği salebi hasat eden Safiye Derya, araştırmaları sonucu ekonomik getirisi iyi olan salep ekmeye karar verdiğini belirterek, bölgeye alternatif bir ürün kazandırmanın da mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Anamur Kaymakamı Aydın Memük de bölgede alternatif ürün yetiştiren tüm üreticileri tebrik ederek, bu tür girişimlere devlet olarak destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat