Anamur'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

CHP Anamur ilçe Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

CHP Anamur ilçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Medine Tunç, parti ilçe binasında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada kadının toplumdaki yeri ve önemi vurgulandı.

CHP Anamur İlçe Başkanı Durmuş Deniz de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadına yönelik her türlü şiddeti kınadığını ifade eden Deniz "Her yeni güne siz kadınlarımızın emekleriyle başlarız. Evimizde, aşımızda, işimizde hayatımızın her yerinde sizin verdiğiniz emekler vardır o nedenle, sadece 8 Mart değil, yılın 365 günü dünya emekçi kadınlar günüdür." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat