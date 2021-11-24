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Anamur Belediyespor Kulübü'ne destek

AA / İbrahim Polat - Haberler | Güncel
Anamur Belediyespor Kulübü'ne destek

Mersin'in Anamur ilçesinde, Belediyespor Kulübüne destek amacıyla etkinlik düzenlendi.

ANAMUR, MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, Belediyespor Kulübüne destek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, ilçe için önem arz eden kulübün desteklenmesi amacıyla 10 bin lira destek vereceklerini söyledi.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç da Anamur Belediyespor'u ligin en iyi takımlarından birisi haline getirmek için çalıştıklarını belirtti.

Kulübün iki yıl içerisinde tüm borçlarını ödediklerini aktaran Kılınç, "Kulüp tesisimizi baştan sona yeniledik. Yeni transferlerle takımı güçlendirdik. Çok şükür bütün bunların karşılığında çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle birinciliğini sürdüren bir Anamur Belediyespor ile bugün karşınızdayız." diye konuştu.

Kaymakamlık tarafından düzenlenen etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Engin Genç, İlçe Jandarma Komutanı Rüştü Şen, Esnaf Kredi Kooperatifi Başkanı Ahmet Özdemir, Anamur Belediyespor Kulübü Başkanı Adem Şen ve iş adamları katıldı.

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AA / İbrahim Polat - Son Dakika Haberleri

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