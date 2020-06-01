Anamur Belediyesinin asfaltlama çalışmaları sürüyor
Anamur Belediyesi, yeni turizm sezonunda ihtiyaç duyulan mahallelerde asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.
01.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:50
Anamur Belediyesi, yeni turizm sezonunda ihtiyaç duyulan mahallelerde asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.
Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, ekiplerin yaptığı asfaltlama çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı.
Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada turizm sezonu öncesinde ilçede asfaltlama çalışmalarına ağır vererek sezona hazır girmek istediklerini belirtti.
Çalışmaların sahilden kırsala doğru sürdüğünü anlatan Kılınç, asfaltlama çalışmalarının büyük bölümünü tamamladıklarını kaydetti.
Kaynak: AA