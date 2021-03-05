Anamur Belediyesinden yeni doğan bebeklere hoşgeldin ziyareti
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Anamur Belediyesinden yeni doğan bebeklere hoşgeldin ziyareti

05.03.2021 18:47 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:51
Anamur Belediyesinden yeni doğan bebeklere hoşgeldin ziyareti

Mersin'in Anamur Belediyesi tarafından ilçe nüfusuna yeni katılan bebeklere hoş geldin ziyareti gerçekleştirildi.

Mersin'in Anamur Belediyesi tarafından ilçe nüfusuna yeni katılan bebeklere hoş geldin ziyareti gerçekleştirildi.

Belediye tarafından başlatılan etkinlik kapsamında, Başkan Hidayet Kılınç ve beraberindeki meclis üyeleri, Anamur Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastanede yeni doğan ünitesinde dünyaya gözlerini açan bebekleri ve aileleri ziyaret ederek hediye verdi.

Burada konuşan Başkan Kılınç, "Yeni doğan hemşehrilerimize doğa, tarih ve kültür kenti Anamur'a hoş geldiniz diyerek, sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler diliyorum. İyi ki doğdunuz çocuklar." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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