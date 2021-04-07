Anamur Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anamur Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi

Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel
Anamur Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi

Anamur Belediyesi tarafından hazırlanan yardım kolileri ramazanda ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 56 mahalleye gönderildi.

Anamur Belediyesi tarafından hazırlanan yardım kolileri ramazanda ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 56 mahalleye gönderildi.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, ramazan öncesi hayırsever vatandaşların katkılarıyla gıda kolileri hazırladıklarını belirtti.

Hazırlanan kolilerin ramazan için ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını ifade eden Kılınç, "Acıda, tasada ve kıvançta bir ve beraber olabilmenin bu ülkeyi ayakta tutan en büyük değer olduğuna inanıyorum. Bu zorlu süreci hep beraber atlatacak, ocağı yanmayan, tenceresi kaynamayan ev bırakmayacağız." diye konuştu.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Haydar Akar Meral Akşener Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu
Magazin Alişan Esra Erol Cem Yılmaz Demet Özdemir
Spor Can Bartu Fatih Terim Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Anamur Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 09:02:44. #1.16#
title