Anamur Belediyesi "Sıfır Atık Belgesi" aldı
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Anamur Belediyesi "Sıfır Atık Belgesi" aldı

02.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:46
Anamur Belediyesi

Anamur Belediyesi tüm ek hizmet binalarına "Sıfır Atık Belgesi" aldı.

Anamur Belediyesi tüm ek hizmet binalarına "Sıfır Atık Belgesi" aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında atıkların ayrıştırılarak yeniden ekonomiye kazandırılması için oluşturulan atık depolama alanları ve geri dönüşüm kumbaraları sayesinde belediye hizmet binasının ardından tüm ek hizmet binaları da "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, çevrenin korunması, aynı zamanda atıkların geri dönüşümle ekonomiye kazandırmak adına projenin çok önemli olduğunu belirtti.

Belediye ana binanın ardından ek binalar için de belge aldıklarını kaydeden Kılınç, "İnşallah kısa sürede diğer şartları da yerine getirerek ilçemize 'Sıfır Atık Yönetim Sistemi' kuracağız. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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