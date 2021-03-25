Anamur Belediyesi'nin köy okullarına spor malzemesi desteği sürüyor

Anamur Belediyesi, köy okullarına spor malzemesi desteğini sürdürüyor.

Anamur Belediyesi, köy okullarına spor malzemesi desteğini sürdürüyor.

Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, atölyelerinde imal edilen kale direkleri ile spor malzemelerinin köy okullarına teslimine devam ettiklerini belirtti.

Şu ana kadar 24 okul için kale direği imalatı yaparak teslim ettiklerini ifade eden Kılınç, son olarak Çarıklar Mahallesi'nde bulunan Efeler İlkokulu'na kale direği, futbol topu, oturma bankı ve piknik masası verdiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat