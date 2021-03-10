Anamur Belediyesi'nden spor malzemesi desteği
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Anamur Belediyesi'nden spor malzemesi desteği

10.03.2021 14:07 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:12
Anamur Belediyesi'nden spor malzemesi desteği

Anamur'da bulunun 8 köy okuluna belediye spor malzemesi vererek destek çıktı.

Anamur Belediyesi, 8 köy okuluna spor malzemesi desteğinde bulundu.

Yapılan yardımları yerinde inceleyen Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, çocukların daha konforlu ve güvenli alanlarda eğitim görebilmesi için verdikleri desteği sürdüreceklerini ifade etti.

Belediye olarak belirlenen köy okullarına kale direği, bahçe duvarı filesi, top ve spor malzemesi desteği verdiklerini dile getiren Kılınç, "Geleceğimizin mimarı olacağına inandığımız çocuklarımızın daha güvenli ve konforlu alanlarda eğitim görebilmesi için verdiğimiz destekleri sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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